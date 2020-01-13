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Fenerbahçe'de beklenen oldu! O isim kadrodan çıkarıldı...
Süper Lig'in 2019-2020 sezonu 2. devresi için Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor... Sarı lacivertliler, bu bağlamda Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2. yarı öncesinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Kayserispor maçının kadrosunu iletti. Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede sürpriz gelişmeler de yaşandı İşte o liste...
13 Ocak 2020 Pazartesi 16:15
Güncelleme: 13.01.2020 16:33
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2019-20 sezonunun 2. yarısı öncesinde oynayacağı Kayserispor karşılaşması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ye oyuncu listesini bildirdi.
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Antalya kampı sonrasında teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği listede sürpriz bir değişimin olduğu görüldü.
RAMI VE ALPER...
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan Rami ve Alper Potuk TFF'ye verilen listede yer alırken, Sadık Çiftpınar sakatlığından dolayı listeye alınmadı.
SADIK YERİNE EKİCİ
Sezon başında Ersun Yanal'ın kararıyla listede adı yer almayan Mehmet Ekici, Sadık Çiftpınar yerine yeniden kadroya yazıldı. İşte Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiği o liste;