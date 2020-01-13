Fenerbahçe'de beklenen oldu! O isim kadrodan çıkarıldı...

Süper Lig'in 2019-2020 sezonu 2. devresi için Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor... Sarı lacivertliler, bu bağlamda Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2. yarı öncesinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Kayserispor maçının kadrosunu iletti. Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede sürpriz gelişmeler de yaşandı İşte o liste...

13 Ocak 2020 Pazartesi 16:15 Güncelleme: 13.01.2020 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





