Ersun Yanal'dan beklenmedik karar! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i
Süper Lig heyecanı bu hafta oynanacak mücadelelerle kaldığı yerden devam edecek. Oynanacak lig maçları öncesinde Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterecek kulüplerden Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak. Hem lige moralli başlamak hem de rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etmek isteyen sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör Ersun Yanal'ın sahaya nasıl bir 11 süreceği merakla bekleniyordu. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel kupa 11'i...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.
STOPERDE JAILSON!
Ersun Yanal, karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken stoper konusunda kararını Jailson'dan yana kullanacak. Tecrübeli teknik adamın Serdar Aziz'i oynatmasına kesin gözüyle bakılırken, milli futbolcunun partneri olarak Zanka, Rami ve Falette'i tercih etmeyeceği öğrenildi.
SOL KANAT TOLGA'NIN!
Ersun Yanal'ın bir sürpriz karar da sol kanat bölgesinde vermesi bekleniyor. Ligin son haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında cezasının bitmesine rağmen forma vermediği Garry Rodrigues'i bu karşılaşmada yine yedek oturtmayı planlıyor. Yanal'ın tercihi yine Tolga Ciğerci olacak.