Ersun Yanal'dan beklenmedik karar! İşte Fenerbahçe'nin kupa 11'i

Süper Lig heyecanı bu hafta oynanacak mücadelelerle kaldığı yerden devam edecek. Oynanacak lig maçları öncesinde Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterecek kulüplerden Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak. Hem lige moralli başlamak hem de rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etmek isteyen sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör Ersun Yanal'ın sahaya nasıl bir 11 süreceği merakla bekleniyordu. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel kupa 11'i...