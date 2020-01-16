Abdullah Avcı'dan şaşırtan istatistik! Beşiktaş...
Teknik direktör Avcı yönetiminde bu sezon 26 resmi karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 12 kez yenildi, 11 galibiyet aldı. Süper Lig'deki 17 maçta 9 galibiyet alan Beşiktaş, Avrupa Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez rakiplerini mağlup edebildi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 12. yenilgisini aldı.
Siyah-beyazlı ekip, sezon başında göreve getirilen Avcı yönetiminde bu sezonki resmi maçlarda daha çok yenilgi almaktan kurtulamadı.
Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu sezon 26. resmi karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bunların 12'sini mağlubiyetle tamamladı. Rakiplerine 11 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, 3 maçta ise berabere kaldı.
LİGDE 5 YENİLGİ
Beşiktaş, Avcı'nın teknik direktörlüğünde Süper Lig'de 5 kez mağlup oldu.
Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarını yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 9 galibiyet ve 3 beraberlikle ilk yarıyı 30 puanla tamamladı.
AVRUPA LİGİ'NDEKİ 6 MAÇTA 5 YENİLGİ
Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın teknik direktörlüğünde Avrupa Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Grup mücadelesinde başarısız bir görüntü ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, 6 maçın 5'inden mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa mücadelesini bu sezon sadece bir galibiyetle tamamladı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA DA İŞLER İYİ GİTMİYOR
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkarken, bunların 2'sinde yenildi. Kupanın 5. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile eşleşen siyah-beyazlılar, ilk maçta rakibine 3-0 üstünlük sağladı. Deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş, ilk maçtaki skorun avantajıyla tur atlamayı başardı.
Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 3-2 yenildi.
ATTIĞINDAN ÇOK GOL YEDİ
Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın teknik direktörlüğünde, attığı golün daha fazlasını yedi. Bu sezonki 26 resmi karşılaşmada 38 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 42 gol gördü. Ligde fileleri 27 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 22 gol yedi. Avrupa Ligi'nde sadece 6 gol atabilen Beşiktaş, rakiplerinin 15 golüne engel olamadı.
Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise beşer gol attı ve yedi.
- 16.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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