Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Mensah kadro dışı kaldı

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, son dakika haberi ile sarsıldı... Son dakika haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği BTC Türk Yeni Malatyasporlu Guilherme transferi iptal oldu! Brezilyalı oyuncunun menajeri TFF harcama limitleri nedeniyle, Beşiktaş'ın transferi gerçekleştiremediğini, Guilherme'nin futbol kariyerine Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini duyurdu!