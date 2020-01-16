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16 Ocak 2020, Perşembe
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'ın transfer gündemindeki Mensah kadro dışı kaldı

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Mensah kadro dışı kaldı

'ın transfer listesinde olduğu ifade edilen Kayserisporlu 'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da kadro dışı bırakıldı.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yazılı açıklamasında, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakıldığını belirtti.

Bernard Mensah, son olarak 14 Ocak Salı günü Kayseri'de oynanan son 16 turu ilk maçında 'ye karşı forma giymişti. Yıldız futbolcunun adı 'la da anılıyordu.

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  1. 16.01.2020
  2. Güncelleme: 16.01.2020 10:40
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