Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Mensah kadro dışı kaldı
Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu ifade edilen Kayserisporlu Bernard Mensah'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı.
Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yazılı açıklamasında, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakıldığını belirtti.
Bernard Mensah, son olarak 14 Ocak Salı günü Kayseri'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti. Yıldız futbolcunun adı Beşiktaş'la da anılıyordu.
- 16.01.2020
- Güncelleme: 16.01.2020 10:40
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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