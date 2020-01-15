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15 Ocak 2020, Çarşamba
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'den açıklaması!

Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması!

Başkanı düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulübün başkanı, harekatına dair konuşurken, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

'ta Başkan Çebi son yaşanan Guilherme transferi ve birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte 'nin açıklamalarından satır başları...

" yapmak istiyoruz ama limit konusundan dolayı yapamıyoruz. Bunu açıklamak zorundayım. "

GUILHERME AÇIKLAMASI

"Guilherme transferi ile ilgili bizim bir girişimimiz olmadı, oyuncunun menajeri bize ulaştı anca biz pozitif bir cevap vermedik."

"Faiz indiriminin bize yansıtılması gerektiğini talep değil iddia ediyoruz. Bir defa devam eden sözleşmeler var, onlarla karşılıklı anlaşırsak bir şey olur ama şuan öyle bir şey yok. Sözleşmeleri devam eden oyuncular ile bir süreç var, oturup konuşacağımız oyuncular var, başka bir zamanın meselesi bu."

" beyefendi sanıyorum bize kırgın. AVM'den kaynaklanıyor sanırım. Onun mücadelesini biliyorum, orada destekleri için teşekkür ederim. Biz haddimizi aşmış olabiliriz. Emekleri teşekkürü hak ediyor."

"Artık çok dikkatli olmamız gerekiyor, hem başarı kovalarken hem de finans olarak dikkatli olmamız gerekiyor."

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

"Kulüplerin satılması diye bir konu konuşulmadı, bizler tarafından yönetilmesi ve bu kulüpleri refah seviyesine nasıl çıkarırız gibi konuları Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaklaşık iki saatlik bir görüşmemiz oldu, o kadar yoğun bir gündemde bize zaman ayırdı. Son derece yapıcı, anlayışlı ama bize de dikkatli olmamızın gerektiğini hatırlattı. Buradan gerçekten teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanımıza."

"Türk futbolu ile yakından ilgilenen, bunun çok önemli olduğunu kabul eden bir Cumhurbaşkanımız var. Çözümleri de dinleyen, katkı vermeye de kararlı olduğunu ifade etmiştir."

"Transferde hile hurda düşünmüyoruz. Biz 'ız."

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  2. Güncelleme: 15.01.2020 15:06
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