Beşiktaş'tan iki transfer bombası! Galatasaray... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'tan iki transfer bombası! Galatasaray...

Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadroyla girip, zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda öncelik forvet transferi ancak yönetim sezon sonu için de önemli hamleler yaptı. Beşiktaş iki isimde büyük ilerleme kaydetti. Bu oyunculardan biri Galatasaray'ın da listesindeydi. İşte detaylar...

15 Ocak 2020 Çarşamba 09:31 Güncelleme: 15.01.2020 09:58
Beşiktaş'tan iki transfer bombası! Galatasaray...

Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak üst üste aldığı iyi sonuçlarla zirve yarışında yeniden iddialı hale gelen Beşiktaş, devre arasında takviye yapmak için kolları sıvadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan iki transfer bombası! Galatasaray...

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda öncelik forvet transferi. Bunun için belirlenen adaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş'tan iki transfer bombası! Galatasaray...

Beşiktaş öte yandan, sezon sonu için de titiz bir transfer harekatı yürüyor. Siyah-beyazlılar daha şimdiden iki yıldız isimde büyük ilerleme kaydetti.

Beşiktaş'tan iki transfer bombası! Galatasaray...

Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlıların, lig lideri Demir Grup Sivasspor'un orta sahası Emre Kılınç ve Alanyasporlu N'Sakala ile önemli ilerleme sağladığı ortaya çıktı. Son iki sezon içerisinde büyük çıkış yakalayan Emre'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Beşiktaş'tan iki transfer bombası! Galatasaray...

Daha önce Galatasaray'la anlaştığı yönünde haberler çıkan Emre'nin sezon sonu Beşiktaş'a yakın olduğu öğrenildi.

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