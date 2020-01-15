Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadroyla girip, zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda öncelik forvet transferi ancak yönetim sezon sonu için de önemli hamleler yaptı. Beşiktaş iki isimde büyük ilerleme kaydetti. Bu oyunculardan biri Galatasaray'ın da listesindeydi. İşte detaylar...

