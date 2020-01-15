Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi iptal oldu!

Brezilyalı futbolcunun menajeri transfer konusunda Beşiktaş ile anlaşamadıklarını açıkladı.

Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, TFF Harcama limitleri nedeniyle Beşiktaş'ın transferden vazgeçtiğini, Guilherme'nin Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini açıkladı;

ADİL GEVREK: "SON SÖZ BİZİM!" DEMİŞTİ

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belli bir noktaya geldiklerini söylüyorlar. Tabii ki transfer olabilir. Guilherme, bizden izin istedi. Oyuncumuza büyük takıma gitmesi halinde kolaylık sağlayacağımızı söyledik ama 1,5 yıllık sözleşmesi var. Eski kulübüyle de yapmış olduğumuz protokol var. Guilherme transferinde son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek. Bunu, oyuncu da menajeri de biliyor. Oyuncuya kesinlikle sözümüz var. İzin vereceğiz. İzin verirken de bir karşılığının olması gerek. Maddi bir kazancımızın olması lazım." demişti.

BEŞİKTAŞ FİNANSAL ÇÖZÜM ARIYORDU

Yeni Malatyaspor'dan ayrılmak için gerekli olan 40 bin Euro'yu cebinden ödemeyi kabul eden Guilherme'nin, elinde sadece 2 milyon TL harcama imkanı olan Beşiktaş'la nasıl bir sözleşme yapacağı merak konusuydu.

Yarım sezon için şu anki şartlar doğrultusunda maksimum 2 milyon TL maaş alabilecek 28 yaşındaki oyuncunun, yaklaşık 3.5 yıllık anlaşma yapılması halinde kalan dönemlerde ne kadar para kazanacağı hesaplanmaya çalışılıyordu.

Benevento ile de el sıkışan Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının, bir an önce bu sorunu çözerek, yıldız oyuncuya en kısa sürede Siyah-Beyazlı formayı giydirmek istiyordu ancak transfer iptal oldu.

BU SEZON YILDIZI PARLADI

İtalyan temsilcisi Benevento'dan Btc Türk Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak transfer olan Guilherme, bu sezon toplamda çıktığı 24 karşılaşmada 7 gol 6 asiste imza atmıştı.

Kariyeri boyunca Braga, Vizela, Gil Vicente, Ole Brasil, Legia Warşowa ve Benevento formalarını terleyen Brezilyalı futbolcu, milli forma giyme şansı yakalayamamıştı.

Öte yandan Guilherme'nin transfermarkt değeri ise 4 milyon euro.