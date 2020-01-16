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16 Ocak 2020, Perşembe
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Buz kestiler!

Buz kestiler!

Siyah-beyazlılar, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Erzurumspor’a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin rövanşı 22 Ocak’ta ’ta.

, son 16 turu ilk karşılaşmasında 1. Lig ekibi Erzurumspor'a konuk oldu. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Evsahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12'de Hasan Ayaroğlu, 66'da Oltan Karakullukçu ve 90+1'de dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ attı. Beşiktaş'ın gollerini ise 35'te penaltıdan N'Koudou ve 88'de frikikten Caner kaydetti. Maçın rövanşı 22 ocakta 'ta oynanacak.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Mücadelenin Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurup, İbrahim Erkal şarkılarıyla takımlarını destekledi. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular "Şükür kavuşturana dadaşım" pankartıyla sahaya çıktı.

NASIL OYNADILAR?

- Diaby: Maçlar 20 dakikalık olsa harika bir performans ortaya koyabilir; 90 dakika ona fazla geliyor.

- N'Koudou: Beşiktaş'ta sahanın en iyisiydi, sol kanadı çökertti, kendisine yapılan penaltıyı gole çevirerek tur kapısını araladı.

- Necip: Bildiğin bahtsız bedevi! Top bir şekilde orasına, burasına çarpıp gol oluyor. Necip nasıl kurtulur!?

  1. 16.1.2020
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