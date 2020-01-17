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17 Ocak 2020, Cuma
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Hazırlıklar tam gaz

Hazırlıklar tam gaz

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabahki idmanla devam etti.

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabahki idmanla devam etti. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. İdman, yarı sahada çift kale maç ve şut denemeleri ile sona erdi.
  1. 17.1.2020
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