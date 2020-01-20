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Beşiktaş'ta 2.8 milyon euro'luk kriz! 5 maça daha çıkarsa...
Maddi açıdan sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta sözleşme krizi yaşanıyor. Sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen Pedro Rebocho'nun Süper Lig'de 5 karşılaşmada daha 45 dakika ve üzeri süre alması durumunda, sözleşmesinde bulunan zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. İşte detaylar...
20 Ocak 2020 Pazartesi 21:14
Güncelleme: 20.01.2020 21:17
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Süper Lig'in 18. haftasında sahasında lider Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş, sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor.
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Maddi sıkıntılarla boğuşan ve TFF tarafından uygulanan harcama limiti nedeniyle transferde eli kolu bağlanan siyah-beyazlı ekipte 2.8 milyon euro'luk kriz meydana geldi.
Kara Kartallar 24 yaşındaki Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu, 400 bin euro karşılığında 1 yıllığına kiralık olarak Guingamp'tan kadrosuna katmıştı.
Ajansspor'un haberine göre, beklentileri pek karşılayamayan Rebocho'nun sözleşmesinde 2.8 milyon euro'luk bir zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı.
Anlaşmada yer alan maddeler ise şu şekilde: Beşiktaş, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu ilk 4'te tamamlarsa Portekizli futbolcunun bonservisini alacak.