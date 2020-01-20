Beşiktaş'ta 2.8 milyon euro'luk kriz! 5 maça daha çıkarsa... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
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Beşiktaş'ta 2.8 milyon euro'luk kriz! 5 maça daha çıkarsa...

Maddi açıdan sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta sözleşme krizi yaşanıyor. Sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen Pedro Rebocho'nun Süper Lig'de 5 karşılaşmada daha 45 dakika ve üzeri süre alması durumunda, sözleşmesinde bulunan zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. İşte detaylar...
20 Ocak 2020 Pazartesi 21:14 Güncelleme: 20.01.2020 21:17
Beşiktaş'ta 2.8 milyon euro'luk kriz! 5 maça daha çıkarsa...

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında lider Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş, sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor.

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Beşiktaş'ta 2.8 milyon euro'luk kriz! 5 maça daha çıkarsa...

Maddi sıkıntılarla boğuşan ve TFF tarafından uygulanan harcama limiti nedeniyle transferde eli kolu bağlanan siyah-beyazlı ekipte 2.8 milyon euro'luk kriz meydana geldi.

Beşiktaş'ta 2.8 milyon euro'luk kriz! 5 maça daha çıkarsa...

Kara Kartallar 24 yaşındaki Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu, 400 bin euro karşılığında 1 yıllığına kiralık olarak Guingamp'tan kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş'ta 2.8 milyon euro'luk kriz! 5 maça daha çıkarsa...

Ajansspor'un haberine göre, beklentileri pek karşılayamayan Rebocho'nun sözleşmesinde 2.8 milyon euro'luk bir zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta 2.8 milyon euro'luk kriz! 5 maça daha çıkarsa...

Anlaşmada yer alan maddeler ise şu şekilde: Beşiktaş, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu ilk 4'te tamamlarsa Portekizli futbolcunun bonservisini alacak.

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