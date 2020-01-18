Kartal'ın Hırvat stoperi Vida'nın gitmesine izin verilmedi. Başta Premier Lig ekibi Aston Villa olmak üzere birçok İngiliz kulübünün transfer gündeminde bulunan Vida'nın ayrılmasına Teknik Direktör Avcı onay vermedi.
Tecrübeli çalıştırıcının yönetime bu konudaki fikrini bildirdiği ve "Satılması durumunda yerini dolduramayacağımız için savunmada sıkıntı yaratır" dediği öğrenildi. Aston Villa, Hırvat stoper için 6 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'ta Vida'ya transfer onayı çıkmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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