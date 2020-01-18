Beşiktaş'ta Vida'ya transfer onayı çıkmadı!

Tecrübeli çalıştırıcının yönetime bu konudaki fikrini bildirdiği ve "Satılması durumunda yerini dolduramayacağımız için savunmada sıkıntı yaratır" dediği öğrenildi. Aston Villa, Hırvat stoper için 6 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.