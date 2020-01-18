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18 Ocak 2020, Cumartesi
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'ta 'ya onayı çıkmadı!

Beşiktaş'ta Vida'ya transfer onayı çıkmadı!

'ın Hırvat stoperi 'nın gitmesine izin verilmedi. Başta ekibi olmak üzere birçok İngiliz kulübünün gündeminde bulunan Vida'nın ayrılmasına Avcı onay vermedi.

Tecrübeli çalıştırıcının yönetime bu konudaki fikrini bildirdiği ve "Satılması durumunda yerini dolduramayacağımız için savunmada sıkıntı yaratır" dediği öğrenildi. , Hırvat stoper için 6 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.

  1. 18.1.2020
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