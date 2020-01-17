Beşiktaş'ta ayrılık! Sezon sonuna kadar kiralandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda titiz davranan ve transfer yapmakta güçlük çeken Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti. TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, siyah-beyazlıların 20 yaşındaki futbolcusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiraladı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Muhayer Oktay, 2019-2020 sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.