Beşiktaş'ta ayrılık! Sezon sonuna kadar kiralandı
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanmaya başladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, siyah-beyazlıların 20 yaşındaki futbolcusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda titiz davranan ve transfer yapmakta güçlük çeken Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti. TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, siyah-beyazlıların 20 yaşındaki futbolcusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Muhayer Oktay, 2019-2020 sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
- 17.01.2020
- Güncelleme: 17.01.2020 18:59
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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