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17 Ocak 2020, Cuma
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'ta ayrılık! Sezon sonuna kadar kiralandı

Beşiktaş'ta ayrılık! Sezon sonuna kadar kiralandı

'ta transfer hareketliliği yaşanmaya başladı. 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, siyah-beyazlıların 20 yaşındaki futbolcusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda titiz davranan ve transfer yapmakta güçlük çeken 'ta ilk ayrılık gerçekleşti. 1. Lig ekibi Giresunspor, siyah-beyazlıların 20 yaşındaki futbolcusu Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Muhayer Oktay, 2019-2020 sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

  1. 17.01.2020
  2. Güncelleme: 17.01.2020 18:59
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