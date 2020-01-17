Beşiktaş'ta gerçekler ortaya çıktı! Guilherme...

Devre arasında bir çok isimle görüşen ve kadrosundaki bir kaç ismi bonservisi ile göndererek yeni takviyeler için bütçe yaratmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı'nın özel talebi ile tüm planlarını iptal etti.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme'yi kadrosuna dahil edebilmek için oyuncu ile her konuda anlaşan ve gizli bir şekilde operasyonu yürüterek işi bitirmeye çalışan siyah beyazlı yönetimin, bu transferden Abdullah Avcı'nın talebi üzerine vazgeçtiği ortaya çıktı.

Operasyonun başında Guilherme ismine oldukça sıcak baktığı bildirilen Avcı'nın, Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'in kampta gösterdiği performanstan oldukça etkilendiği ve bu nedenle 10 numara pozisyonunda Guilherme yerine bu iki oyuncuya yer vereceği bildirildi. Öte yandan tecrübeli teknik direktörün Oğuzhan ve Ljajic ile özel olarak ilgilendiği kaydedildi.

YAZ TRANSFERİ İÇİN KOLLAR SIVANDI

Öte yandan forvet pozisyonunda Cenk Tosun'a imza attırmak için girişimlerde bulunan siyah beyazlıların, milli golcünün Crystal Palace ile anlaşmasının ardından transfer harekatını neredeyse kapattığı ve Avcı'nın, mesaisini mevcut futbolcuların performansını artmasına verdiği kaydedildi.

İÇ TRANSFERDE SÖZLEŞME YAKIN

Bu arada iç transfer çalışmalarını da sürdüren siyah-beyazlılar önümüzdeki günlerde Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Caner Erkin ile masaya oturacak. Yönetim, teknik heyetin kadroda tutulmasını istediği üç oyuncuyla da sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılıyor.