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17 Ocak 2020, Cuma
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'ta gerçekler ortaya çıktı! ...

Beşiktaş'ta gerçekler ortaya çıktı! Guilherme...

Ara dönemi için çalışmalarına devam eden 'ta son olarak gündeme Yeni Malatyaspor'da forma giye gelmişti. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna dahil etmek istemiş ancak TFF harcama limitine takılarak transferi gerçekleştiremediği aktarılmıştı... Gelişmelerin perde arkasının bu şekilde olmadığı ve olayın ortasında Abdullah Avcı'nın olduğu ortaya çıktı! İşte detaylar...

Devre arasında bir çok isimle görüşen ve kadrosundaki bir kaç ismi bonservisi ile göndererek yeni takviyeler için bütçe yaratmaya çalışan yönetimi, Abdullah Avcı'nın özel talebi ile tüm planlarını iptal etti.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı 'yi kadrosuna dahil edebilmek için oyuncu ile her konuda anlaşan ve gizli bir şekilde operasyonu yürüterek işi bitirmeye çalışan siyah beyazlı yönetimin, bu transferden Abdullah Avcı'nın talebi üzerine vazgeçtiği ortaya çıktı.

Operasyonun başında Guilherme ismine oldukça sıcak baktığı bildirilen Avcı'nın, Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'in kampta gösterdiği performanstan oldukça etkilendiği ve bu nedenle 10 numara pozisyonunda Guilherme yerine bu iki oyuncuya yer vereceği bildirildi. Öte yandan tecrübeli teknik direktörün Oğuzhan ve Ljajic ile özel olarak ilgilendiği kaydedildi.

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YAZ TRANSFERİ İÇİN KOLLAR SIVANDI

Öte yandan forvet pozisyonunda 'a imza attırmak için girişimlerde bulunan siyah beyazlıların, milli golcünün Crystal Palace ile anlaşmasının ardından harekatını neredeyse kapattığı ve Avcı'nın, mesaisini mevcut futbolcuların performansını artmasına verdiği kaydedildi.

İÇ TRANSFERDE SÖZLEŞME YAKIN

Bu arada iç transfer çalışmalarını da sürdüren siyah-beyazlılar önümüzdeki günlerde Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Caner Erkin ile masaya oturacak. Yönetim, teknik heyetin kadroda tutulmasını istediği üç oyuncuyla da sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

  1. 17.01.2020
  2. Güncelleme: 17.01.2020 13:35
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