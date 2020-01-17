Galatasaray ve Beşiktaş resmen devreye girdi! Transfer... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
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Galatasaray ve Beşiktaş resmen devreye girdi! Transfer...

İstanbul'un iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için transfer harekatını sessiz ve derinden sürdürüyor... Bu bağlamda maliyeti uygun ve bütçesi düşük yıldızlarla görüşen devlerin, bir fırsat transferi için girişimlerde bulunduğu yazıldı! İşte Brezilya basınında yer alan o haber ve gelişmelerin detayları.... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
17 Ocak 2020 Cuma 11:57 Güncelleme: 17.01.2020 12:13
Galatasaray ve Beşiktaş resmen devreye girdi! Transfer...

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, kadrosuna Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı dahil ederken, Beşiktaş Guilherme transferinin kapısından döndü...

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Galatasaray ve Beşiktaş resmen devreye girdi! Transfer...

Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı araştırmalarda yıldızlardan kaçınarak, takıma kolay adapte olabilecek ve şampiyonluk maratonundaki stresi kaldırabilecek isimlerle diyaloğa girmeyi tercih ediyor.

Galatasaray ve Beşiktaş resmen devreye girdi! Transfer...

Beşiktaş ise, TFF'nin harcama limitine takılmadan ve ücret ödemeden yeni takviyelere imza attırmanın planlarını yapıyor... Siyah beyazlılar, son olarak Malatyasporlu Guilherme ile ilgilenmiş ancak transfer limitine takılmıştı.

Galatasaray ve Beşiktaş resmen devreye girdi! Transfer...

Süper Lig'in 18. haftasında maçlara çıkacak her iki kulüp de henüz transfer hareketliliğini sonlandırmazken, konu ile ilgili Brezilya basınından flaş iddia ortaya atıldı! Buna göre Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer için gizli bir şekilde kıyasıya mücadele ettiği ortaya çıktı!

Galatasaray ve Beşiktaş resmen devreye girdi! Transfer...

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ PAQUETA'NIN PEŞİNDE!

Torcedores.com'un haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş, Milan'ın geçtiğimiz sezon Flamengo'dan yaklaşık 40 milyon euro gibi dev bir ücretle kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Lucas Paqueta'nın peşine düştü!

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