Beşiktaş bugün kampa giriyor
Beşiktaş, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Taktik programın yer aldığı antrenman, çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
Beşiktaş, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Taktik programın yer aldığı antrenman, çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan ile Lens katılmadı. Kartal bugün 18.00'de yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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