Beşiktaş bugün kampa giriyor

Beşiktaş, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Taktik programın yer aldığı antrenman, çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan ile Lens katılmadı. Kartal bugün 18.00'de yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.