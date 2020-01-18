Beşiktaş bugün kampa giriyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş bugün kampa giriyor

bugün kampa giriyor

Beşiktaş bugün kampa giriyor

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Taktik programın yer aldığı antrenman, çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Taktik programın yer aldığı antrenman, çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan ile Lens katılmadı. bugün 18.00'de yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.

  1. 18.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş bugün kampa giriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN