Beşiktaş yönetimi, taraftarları Sivasspor maçına çağırdı. Yöneticiler, ikinci yarının ilk maçıyla birlikte tribünlerin yeniden tıka basa dolu olmasını beklediklerini belirterek, "Beşiktaş, gücünü taraftarından alır. Onların desteğiyle en zor maçları bile lehimize çevirdik, Sivas maçında da tribünde boş yer kalmasın" diyerek camiaya çağrı yaptılar.