Tribünde boş yer kalmasın
Beşiktaş yönetimi, taraftarları Sivasspor maçına çağırdı. Yöneticiler, ikinci yarının ilk maçıyla birlikte tribünlerin yeniden tıka basa dolu olmasını beklediklerini belirterek, "Beşiktaş, gücünü taraftarından alır. Onların desteğiyle en zor maçları bile lehimize çevirdik, Sivas maçında da tribünde boş yer kalmasın" diyerek camiaya çağrı yaptılar.
Beşiktaş yönetimi, taraftarları Sivasspor maçına çağırdı. Yöneticiler, ikinci yarının ilk maçıyla birlikte tribünlerin yeniden tıka basa dolu olmasını beklediklerini belirterek, "Beşiktaş, gücünü taraftarından alır. Onların desteğiyle en zor maçları bile lehimize çevirdik, Sivas maçında da tribünde boş yer kalmasın" diyerek camiaya çağrı yaptılar.
- 18.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Tribünde boş yer kalmasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.