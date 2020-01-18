Tribünde boş yer kalmasın - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Tribünde boş yer kalmasın

Tribünde boş yer kalmasın

Tribünde boş yer kalmasın

yönetimi, taraftarları maçına çağırdı. Yöneticiler, ikinci yarının ilk maçıyla birlikte tribünlerin yeniden tıka basa dolu olmasını beklediklerini belirterek, "Beşiktaş, gücünü taraftarından alır. Onların desteğiyle en zor maçları bile lehimize çevirdik, maçında da tribünde boş yer kalmasın" diyerek camiaya çağrı yaptılar.

yönetimi, taraftarları maçına çağırdı. Yöneticiler, ikinci yarının ilk maçıyla birlikte tribünlerin yeniden tıka basa dolu olmasını beklediklerini belirterek, "Beşiktaş, gücünü taraftarından alır. Onların desteğiyle en zor maçları bile lehimize çevirdik, maçında da tribünde boş yer kalmasın" diyerek camiaya çağrı yaptılar.

  1. 18.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tribünde boş yer kalmasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN