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Resmen belli oldu... Bir dönem sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Türk futbolunda bir dönem daha sona eriyor... Süper Lig'de 4 büyüklerin sezon sonunda serbest kalacak oyuncuları belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da futbol hayatlarını sürdüren birçok önemli isim, sezon sonunda serbest kalacak.
18 Ocak 2020 Cumartesi 11:20
Güncelleme: 18.01.2020 11:27
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İşte takımlarına transfer oluşları dahi çok dikkat çeken, dönem dönem övülen, dönem dönem eleştirilen ve sezon sonunda bedava konuma gelecek olan o isimler...