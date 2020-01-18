Resmen belli oldu... Bir dönem sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Resmen belli oldu... Bir dönem sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Resmen belli oldu... Bir dönem sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Türk futbolunda bir dönem daha sona eriyor... Süper Lig'de 4 büyüklerin sezon sonunda serbest kalacak oyuncuları belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da futbol hayatlarını sürdüren birçok önemli isim, sezon sonunda serbest kalacak.

18 Ocak 2020 Cumartesi 11:20 Güncelleme: 18.01.2020 11:27
Resmen belli oldu... Bir dönem sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

İşte takımlarına transfer oluşları dahi çok dikkat çeken, dönem dönem övülen, dönem dönem eleştirilen ve sezon sonunda bedava konuma gelecek olan o isimler...

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Resmen belli oldu... Bir dönem sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Muhammed Elneny (Beşiktaş-kiralık)

Resmen belli oldu... Bir dönem sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Florin Andone (Galatasaray-kiralık)

Resmen belli oldu... Bir dönem sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Majid Hosseini (Trabzonspor)

Resmen belli oldu... Bir dönem sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Adil Rami (Fenerbahçe)

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