Resmen belli oldu... Bir dönem sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Türk futbolunda bir dönem daha sona eriyor... Süper Lig'de 4 büyüklerin sezon sonunda serbest kalacak oyuncuları belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da futbol hayatlarını sürdüren birçok önemli isim, sezon sonunda serbest kalacak.