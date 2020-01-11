Advocaat'ın takımı Feyenoord Oğuzhan Özyakup'u listesine aldı

Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup'la ilgili dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın takımı Feyenoord, deneyimli futbolcuyu listesine aldı.

Hollanda'nın Alegmeen Dagblad gazetesi; Oğuzhan Özyakup'un Dirk Advocaat'ın yönettiği Feyenoord'a gelmek istediğini yazdı. Haberde Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'u istediği ve teknik direktör Advocaat'ın onaylaması halinde bu transferin gerçekleşeceği öne sürüldü.

27 yaşındaki futbolcu 2012 yılında İngiliz ekibi Arsenal'in altyapısından Beşiktaş'a transfer oldu. 8 sezondur siyah-beyazlı takımın formasını giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan Özyakup'un Hollanda doğumlu olması dikkat çekiyor.



