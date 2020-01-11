Advocaat'ın takımı Feyenoord Oğuzhan Özyakup'u listesine aldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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Advocaat'ın takımı Feyenoord 'u listesine aldı

Advocaat'ın takımı Feyenoord Oğuzhan Özyakup'u listesine aldı

ekiplerinden 'ın yıldız oyuncusu 'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı futbolcu, Advocaat'ın takımı Feyenoord'un listesinde.

forması giyen 'la ilgili dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. basınında yer alan haberlere göre 'nin eski teknik direktörü 'ın takımı Feyenoord, deneyimli futbolcuyu listesine aldı.

Hollanda'nın Alegmeen Dagblad gazetesi; Oğuzhan Özyakup'un Dirk Advocaat'ın yönettiği Feyenoord'a gelmek istediğini yazdı. Haberde Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'u istediği ve teknik direktör Advocaat'ın onaylaması halinde bu transferin gerçekleşeceği öne sürüldü.

27 yaşındaki futbolcu 2012 yılında İngiliz ekibi 'in altyapısından Beşiktaş'a oldu. 8 sezondur siyah-beyazlı takımın formasını giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan Özyakup'un Hollanda doğumlu olması dikkat çekiyor.


  1. 11.01.2020
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