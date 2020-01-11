Tahkim'den Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye ret
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin harcama limiti için yaptığı itirazı değerlendirdi. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, iki takımın da başvurusunun reddedildiği bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın "Takım harcama limitine uygulanan faiz oranına yaptıkları itirazları reddetti.
Tahkim Kurulu bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takım harcama limitine uygulanan faiz oranına yaptıkları itirazlar için toplandı ve şu kararları aldı:
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.
İŞTE LİMİT AŞIMINDA TFF'NİN VERECEĞİ CEZALAR
*Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar
*Yüzde 6-10 arası: Kadro sınırlaması
*Yüzde 11-15 arası: Transfer yasağı
*Yüzde 16-20 arası: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı;
*Yüzde 21-25 arası: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı;
*Yüzde 26 ve üstü: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.
PEKİ CEZA NE ZAMAN UYGULANACAK?
Talimat şöyle diyor:
Kulüplere bu talimat uyarınca bir sezonda en fazla 3 puanı geçmeyecek şekilde verilen puan silme cezaları, Ulusal Kulüp Lisansı başvurusunda bulunduğu tarihi takip eden sezonda uygulanır. Yani talimatları uygulamayan kulüpler bu sezon ceza alsa bile puanı bu sezondan değil, gelecek sezon başlarken düşülecek.
- 11.01.2020
- Güncelleme: 11.01.2020 13:22
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