Liste açıklandı! Terim'den Yanal ve Avcı'ya büyük fark - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ocak 2020, Cuma
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Liste açıklandı! Terim'den Yanal ve Avcı'ya büyük fark

Futbol istatistik firması World Rankings B. V. dünyanın en iyi teknik direktörleri listesini güncelledi. Sadece kendi liglerinde değil, teknik adamların Avrupa arenasında takımlarıyla aldıkları sonuçların da hesaba katıldığı sıralamada Türk hocalardan kimileri yükselişe geçti, kimisi listede geriledi. İşte Fatih Terim'in Ersun Yanal ve Abdullah Avcı'ya fark attığı güncel sıralama...
11 Ocak 2020 Cumartesi 00:49 Güncelleme: 11.01.2020 01:01
Liste açıklandı! Terim'den Yanal ve Avcı'ya büyük fark

1- Ernesto Valverde
Barcelona
15917 puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
Liste açıklandı! Terim'den Yanal ve Avcı'ya büyük fark

2- Jürgen Klopp
Liverpool
15307

Liste açıklandı! Terim'den Yanal ve Avcı'ya büyük fark

3- Marcelo Gallardo
River Plate
12202

Liste açıklandı! Terim'den Yanal ve Avcı'ya büyük fark

4- Joseph Guardiola
Manchester City
11878

Liste açıklandı! Terim'den Yanal ve Avcı'ya büyük fark

5- Maurizio Sarri
Juventus
11752

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