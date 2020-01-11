Liste açıklandı! Terim'den Yanal ve Avcı'ya büyük fark

Futbol istatistik firması World Rankings B. V. dünyanın en iyi teknik direktörleri listesini güncelledi. Sadece kendi liglerinde değil, teknik adamların Avrupa arenasında takımlarıyla aldıkları sonuçların da hesaba katıldığı sıralamada Türk hocalardan kimileri yükselişe geçti, kimisi listede geriledi. İşte Fatih Terim'in Ersun Yanal ve Abdullah Avcı'ya fark attığı güncel sıralama...

11 Ocak 2020 Cumartesi 00:49 Güncelleme: 11.01.2020 01:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





