Milli yıldız Mesut Özil'in yanına! İşte o teklif - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Milli yıldız Mesut Özil'in yanına! İşte o teklif

Milli yıldız Mesut Özil'in yanına! İşte o teklif

İngiltere Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Arsenal, teknik direktör Unai Emery'nin yerine Mikel Arteta'yı göreve getirmişti. Arteta kötü gidişe dur diyebilmek için bir transfer listesi hazırladı. İngiliz basının açıkladığı listenin ilk sırasında milli yıldız var. İşte o sürpriz iddia...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

12 Ocak 2020 Pazar 10:34 Güncelleme: 12.01.2020 11:02
Milli yıldız Mesut Özil'in yanına! İşte o teklif

İngiltere Premier Lig'de maçlar aralıksız devam ederken, Arsenal son olarak Cenk Tosun'un yeni transfer olduğu Crystal Palace ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak yine puan kaybı yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli yıldız Mesut Özil'in yanına! İşte o teklif

Bu sezon 22 hafta sonunda topladığı 28 puanla 10. sırada bulunan Arsenal, Avrupa kupaları iddiasından yavaş yavaş uzaklaşıyor. Londra ekibi, teknik direktör değişikliği yaparak takımın başına Mikel Arteta'yı getirmişti ancak düşüş sürüyor.

Milli yıldız Mesut Özil'in yanına! İşte o teklif

Bu gidişata dur demek isteyen Mikel Arteta ise yönetime transfer edilmesini istediği oyuncuların listesini verdi. Arteta, özellikle hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.

Milli yıldız Mesut Özil'in yanına! İşte o teklif

İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre bütçesi kısıtlı olan Arteta'nın yönetime sunduğu listede milli yıldızın kiralanmasını talep ettiği ifade edildi. İşte o haber...

Milli yıldız Mesut Özil'in yanına! İşte o teklif

Arsenal'in ocak ayı transfer döneminde Milan forması giyen orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN