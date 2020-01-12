Milli yıldız Mesut Özil'in yanına! İşte o teklif

İngiltere Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Arsenal, teknik direktör Unai Emery'nin yerine Mikel Arteta'yı göreve getirmişti. Arteta kötü gidişe dur diyebilmek için bir transfer listesi hazırladı. İngiliz basının açıkladığı listenin ilk sırasında milli yıldız var. İşte o sürpriz iddia...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
12 Ocak 2020 Pazar 10:34
Güncelleme: 12.01.2020 11:02
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İngiltere Premier Lig'de maçlar aralıksız devam ederken, Arsenal son olarak Cenk Tosun'un yeni transfer olduğu Crystal Palace ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak yine puan kaybı yaşadı.
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Bu sezon 22 hafta sonunda topladığı 28 puanla 10. sırada bulunan Arsenal, Avrupa kupaları iddiasından yavaş yavaş uzaklaşıyor. Londra ekibi, teknik direktör değişikliği yaparak takımın başına MikelArteta'yı getirmişti ancak düşüş sürüyor.
Bu gidişata dur demek isteyen MikelArteta ise yönetime transfer edilmesini istediği oyuncuların listesini verdi. Arteta, özellikle hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.
İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre bütçesi kısıtlı olan Arteta'nın yönetime sunduğu listede milli yıldızın kiralanmasını talep ettiği ifade edildi. İşte o haber...
Arsenal'in ocak ayı transfer döneminde Milan forması giyen orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.