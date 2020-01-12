Milli yıldız Mesut Özil'in yanına! İşte o teklif

İngiltere Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Arsenal, teknik direktör Unai Emery'nin yerine Mikel Arteta'yı göreve getirmişti. Arteta kötü gidişe dur diyebilmek için bir transfer listesi hazırladı. İngiliz basının açıkladığı listenin ilk sırasında milli yıldız var. İşte o sürpriz iddia...

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