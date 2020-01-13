Sarri'den Merih Demiral açıklaması! Ronaldo'dan da paylaşım geldi
İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Merih Demiral'ın durumuna ilişkin hocası Sarri'den bir açıklama geldi. Genç stoperin takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Dybala da maç sonu milli futbolcuya destek olmak için paylaşım yaptı. İşte Sarri'nin o sözleri ve gelen paylaşımlar...
Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başlarken henüz 3. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte müsait durumdaki Merih Demiral, son dokunuşu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Bu, aynı zamanda milli futbolcu Demiral'ın Juventus formasıyla attığı ilk gol oldu.
Roma ile oynadıkları maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Merih Demiral stadı koltuk değnekleriyle terk etti.pic.twitter.com/aNV7oZIifT
Roma ile oynadıkları maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Merih Demiral stadı koltuk değnekleriyle terk etti.pic.twitter.com/aNV7oZIifT— Fotomaç (@fotomac) January 12, 2020
"İLK İZLENİMİM CİDDİ BİR SAKATLIK OLDUĞU YÖNÜNDE"
Mücadelenin henüz 3. dakikasında attığı golle Juventus'u öne geçiren ancak 16. dakikada düşerek sakatlanan Merih Demiral'ın durumu da sorulan Sarri, "Merih'te burkulma var. Sabahki kontrollere kadar ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde" diye konuştu.