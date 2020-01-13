Sarri'den Merih Demiral açıklaması! Ronaldo'dan da paylaşım geldi - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
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Sarri'den Merih Demiral açıklaması! Ronaldo'dan da paylaşım geldi

İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Merih Demiral'ın durumuna ilişkin hocası Sarri'den bir açıklama geldi. Genç stoperin takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Dybala da maç sonu milli futbolcuya destek olmak için paylaşım yaptı. İşte Sarri'nin o sözleri ve gelen paylaşımlar...

13 Ocak 2020 Pazartesi 08:00 Güncelleme: 13.01.2020 09:05
Sarri'den Merih Demiral açıklaması! Ronaldo'dan da paylaşım geldi

Serie A'nın 19. haftasındaki önemli mücadeleye, Juventus'ta Merih Demiral'ın, Roma'da da Nicolo Zaniolo'nun sakatlıkları damgasını vurdu.

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Sarri'den Merih Demiral açıklaması! Ronaldo'dan da paylaşım geldi

Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başlarken henüz 3. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte müsait durumdaki Merih Demiral, son dokunuşu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Bu, aynı zamanda milli futbolcu Demiral'ın Juventus formasıyla attığı ilk gol oldu.

Sarri'den Merih Demiral açıklaması! Ronaldo'dan da paylaşım geldi

16. dakikada Juventus atağında, yükseldiği hava topu sırasında yere kötü şekilde düşen Merih Demiral, sakatlık geçirdi. Maça devam etmek isteyen Demiral'ı Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri oyundan alarak Matthijs De Ligt'i oyuna soktu.

Sarri'den Merih Demiral açıklaması! Ronaldo'dan da paylaşım geldi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir değerlendirme yapan Juventus Teknik Direktörü Sarri, maçın 60 dakikalık bölümünde iyi oynadıklarını belirterek, "Çok zor bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için memnunum" dedi.

Sarri'den Merih Demiral açıklaması! Ronaldo'dan da paylaşım geldi

"İLK İZLENİMİM CİDDİ BİR SAKATLIK OLDUĞU YÖNÜNDE"

Mücadelenin henüz 3. dakikasında attığı golle Juventus'u öne geçiren ancak 16. dakikada düşerek sakatlanan Merih Demiral'ın durumu da sorulan Sarri, "Merih'te burkulma var. Sabahki kontrollere kadar ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde" diye konuştu.

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