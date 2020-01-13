İtalya Serie A 19. hafta maçında Juventus ile Roma karşı karşıya gelirken mücadelenin 3. dakikasında gol atarak takımını öne geçiren Merih, 17. dakikada yaşanan bir pozisyonda havaya sıçramış, yere ise dengesiz şekilde düşünce şansız bir şekilde sakatlanmıştı... Mücadele 2-1 Juventus'un üstünlüğü ile biterken Merih'in durumu merak ediliyordu... Milli yıldızımızın çekilen MR sonucu sezonu kapattığı öğrenilirken sosyal medyadan destek ve 'Geçmiş olsun' mesajları yağmaya başladı. İşte o paylaşımlar ve dilekler...