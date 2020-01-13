Merih Demiral için flaş paylaşım! Beşiktaş ve Ozan Tufan... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Merih Demiral için flaş paylaşım! Beşiktaş ve Ozan Tufan...

Merih Demiral için flaş paylaşım! Beşiktaş ve Ozan Tufan...

İtalya Serie A 19. hafta maçında Juventus ile Roma karşı karşıya gelirken mücadelenin 3. dakikasında gol atarak takımını öne geçiren Merih, 17. dakikada yaşanan bir pozisyonda havaya sıçramış, yere ise dengesiz şekilde düşünce şansız bir şekilde sakatlanmıştı... Mücadele 2-1 Juventus'un üstünlüğü ile biterken Merih'in durumu merak ediliyordu... Milli yıldızımızın çekilen MR sonucu sezonu kapattığı öğrenilirken sosyal medyadan destek ve 'Geçmiş olsun' mesajları yağmaya başladı. İşte o paylaşımlar ve dilekler...

13 Ocak 2020 Pazartesi 16:06 Güncelleme: 13.01.2020 16:07
Merih Demiral için flaş paylaşım! Beşiktaş ve Ozan Tufan...
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Merih Demiral için flaş paylaşım! Beşiktaş ve Ozan Tufan...
Merih Demiral için flaş paylaşım! Beşiktaş ve Ozan Tufan...
Merih Demiral için flaş paylaşım! Beşiktaş ve Ozan Tufan...
Merih Demiral için flaş paylaşım! Beşiktaş ve Ozan Tufan...
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