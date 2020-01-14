Ortalığı karıştıran iddia! Arda Turan ve Raiola...
The Guardian gazetesinden Jonathan Liew, Başakşehir ile yollarını ayıran, Galatasaray'a dönüşü ise kesinleşmeyen Arda Turan'ın ünlü menajer Mino Raiola ile telefonla görüşmesini hikayeleştirerek ilginç bir şekilde okuyucularına sundu. Haber sosyal medyada çokça ilgi görürken, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut yayınlanan yazı hakkında "Arda'nın Raiola'yı araması çok zoruma gitti! Hayatımda böyle bir yalan görmedim, insanlar kafayı yemişler" dedi. Arda'dan da bir açıklama geldi... İşte Guardian'ın kurguladığı Raiola-Arda Turan görüşmesi...
A: "Ne demek istiyorsun? Ben Arda Turan. Bak, Mino, biliyorum saat çok geç ama yardımına ihtiyacım var. Bana bu yardımı yapabilecek tek kişi sensin. Bana yeni bir kulüp lazım."
Raiola, Arda Turan'ın sesindeki tonu fark etti ve hem övgü hem de çaresizliği aynı anda gördü. Normalde böyle bir ses tonu duyduğunda avına yaklaşan bir avcı gibi olurdu ama bu sefer bir şeyler farklıydı...
R: "Zaten bir kulübün var." diye cevap verdi. "Barcelona'dasın."
R: "Tamam. Bir bakalım." diyerek cevap verdi Raiola. Önündeki defteri açtı, "Arda Turan. 32 yaşında. Atletico Madrid, 178 maç ve 22 gol. Barcelona, 55 maç ve 15 gol. Son olarak İstanbul Başakşehir. İki yıllık kiralama sözleşmesi daha erken sona erdirilmiş. Bir hastanede silahla ateş açmışsın. 42 maç ve 2 gol. Harika bir kariyer gidişatı sayılmaz, değil mi?" sözleriyle elindeki zımbalı defterini kapattı.
A: "Bunların hepsini ezbere biliyor muydun?"
R: "Evet." diye cevap verdi Raiola, "Şu silah olayından bahsetmek ister misin?"
A: "Pek değil."
R: "Peki. Senin için diyorlar ki, Türk pop yıldızının eşine gece kulübünde bir teklif yapmışsın, sonunda kavga yaşanmış, sonra hastaneye af dilemek için gitmişsin ve sonunda hastane zeminine ateş etmişsin."