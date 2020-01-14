Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği ile bir araya geldi! Toplantıdan kareler... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
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Haberler Galeri Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği ile bir araya geldi! Toplantıdan kareler...

Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği ile bir araya geldi! Toplantıdan kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyeleri'ni kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı. Saat 15.00 sıralarında başlayan toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in yanı sıra Süper Lig kulüplerinin başkanları da katıldı. Toplantıda spor kulüplerinin sorunlarına dair önemli konuların konuşulduğu kaydedildi. İşte toplantıdan kareler...

14 Ocak 2020 Salı 16:12 Güncelleme: 14.01.2020 16:19
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği ile bir araya geldi! Toplantıdan kareler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği ile bir araya geldi! Toplantıdan kareler...
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği ile bir araya geldi! Toplantıdan kareler...
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği ile bir araya geldi! Toplantıdan kareler...
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği ile bir araya geldi! Toplantıdan kareler...
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