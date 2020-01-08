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Süper Lig ekiplerinden Barış Pınarı Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı!
Süper Lig ekipleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolüne bombalı araçla düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 4 kahraman askerimiz için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.
8 Ocak 2020 Çarşamba 23:31
Güncelleme: 09.01.2020 00:51
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolüne düzenlenen hain saldırı sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
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Gelen bu acı haberin hemen ardından Süper Lig ekipleri, şehit düşen 4 kahraman askerimiz için resmi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.
İşte Süper Lig ekiplerinin yayınladıkları başsağlığı mesajları...