Süper Lig ekiplerinden Barış Pınarı Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Süper Lig ekiplerinden Barış Pınarı Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı!

Süper Lig ekiplerinden Barış Pınarı Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı!

Süper Lig ekipleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolüne bombalı araçla düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 4 kahraman askerimiz için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.

8 Ocak 2020 Çarşamba 23:31 Güncelleme: 09.01.2020 00:51
Süper Lig ekiplerinden Barış Pınarı Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolüne düzenlenen hain saldırı sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Barış Pınarı Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı!

Gelen bu acı haberin hemen ardından Süper Lig ekipleri, şehit düşen 4 kahraman askerimiz için resmi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.

İşte Süper Lig ekiplerinin yayınladıkları başsağlığı mesajları...

Süper Lig ekiplerinden Barış Pınarı Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı!
Süper Lig ekiplerinden Barış Pınarı Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı!
Süper Lig ekiplerinden Barış Pınarı Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı!
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