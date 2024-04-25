Haberler Magazin SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 Nisan Perşembe Survivor'da eleme adayı belli oldu!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 Nisan Perşembe Survivor'da eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2024, 25 Nisan Perşembe günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 25 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 25 Nisan Perşembe Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 01:20 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 01:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 Nisan Perşembe Survivor'da eleme adayı belli oldu!

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 25 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 25 NİSAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 25 Nisan Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

G.Saray'dan transfer bombası! Dünya yıldızı Zaha'nın yerine geliyor
G.Saray'ın A. Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı!
DİĞER
Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş!
Almanya Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, Steinmeier'in Ankara ziyaretini değerlendirdi: "Türkiye'nin konumunu daha iyi anladılar"
Derbinin iddaa oranları açıklandı!
İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YEMEKTEYİZ puan tablosu 25 NİSAN Perşembe
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Nisan rakamları
Çöl toz bulutu kaç gün sürecek?
Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Man. City ilk yarıda fişi çekti! Man. City ilk yarıda fişi çekti! 23:56
Ergin Ataman'lı Pana seriyi eşitledi! Ergin Ataman'lı Pana seriyi eşitledi! 23:28
"TFF’nin FIFA ile UEFA ilişkileri son derece sağlam" "TFF’nin FIFA ile UEFA ilişkileri son derece sağlam" 20:11
G.Saray'a Adana'da coşkulu karşılama G.Saray'a Adana'da coşkulu karşılama 20:09
Muslera'dan flaş emeklilik kararı! Muslera'dan flaş emeklilik kararı! 18:49
Busenaz Sürmeneli finale yükseldi! Busenaz Sürmeneli finale yükseldi! 18:02
Daha Eski
Metin Öztürk'ten şampiyonluk sözleri! Metin Öztürk'ten şampiyonluk sözleri! 17:49
PFDK kararları açıklandı PFDK kararları açıklandı 17:40
G.Saray'ın A. Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın A. Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 17:07
Ankaragücü ve Enis Destan PFDK'ye sevk edildi Ankaragücü ve Enis Destan PFDK'ye sevk edildi 17:01
Metin Öztürk: 5 tane önemli final maçımız var Metin Öztürk: 5 tane önemli final maçımız var 16:53
Gomez'den ilginç Mesut Özil yorumu! Gomez'den ilginç Mesut Özil yorumu! 16:19