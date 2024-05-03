Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 3 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 3 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta puan durumu 3 Mayıs | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanan isim merak ediliyordu. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 3 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 13:20 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 13:30
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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 3 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 3 MAYIS? | Gelinim Mutfakta'nın 1380. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 3 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Çeyrek altını kim aldı? Bilezikleri kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 3 MAYIS CUMA?

Gelinim Mutfakta'nın 1380. bölümünde elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 3 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 3 Mayıs Cuma tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 29 Nisan - 3 Mayıs hafta finalinde bilezikleri alan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 2 Mayıs Perşembe günü çeyrek altını Damla gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22 - 26 Nisan haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Damla gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22 - 26 Nisan hafta finalinde elenen isim Burçin gelin oldu.

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