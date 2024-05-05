Haberler Haberler HIDIRELLEZ DUASI 2024 | Hıdırellez'de hangi dualar okunur? - Hıdırellez'de çekilecek tespihler, okunacak dualar

HIDIRELLEZ DUASI 2024 | Hıdırellez'de hangi dualar okunur? - Hıdırellez'de çekilecek tespihler, okunacak dualar

Her sene Mayıs ayında kutlanan ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilmektedir. Hıdırellezde geleneksel ritüeller yapılmakla birlikte; dualar edilmekte ve dilekler dilenmektedir. Peki, hıdırellez duası nasıl edilir? Hıdırellezde hangi dualar okunur, nasıl dilek dilenir? İşte hıdırelleze dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 18:56 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 19:10
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HIDIRELLEZ DUASI 2024 | Hıdırellez'de hangi dualar okunur? - Hıdırellez'de çekilecek tespihler, okunacak dualar

HIDIRELLEZ DUASI 2024 | Hıdırellezde dileklerinin gerçekleşmesi için dua etmek isteyen milyonlarca vatandaş, hıdırellezde okunacak duaları araştırmaya başladı. Peki, bu yıl 5 Mayıs Perşembe gününe denk gelen hıdırellezde nasıl dilek dilenir, hıdırellez gecesi hangi dualar okunur? İşte hıdırellez günü çekilecek tesbihler ve edilecek dualar...

HIDIRELLEZ DUASI

  • Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.
  • Hıdırellez günü "Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS" duası okunur ve senenin bereketli geçmesi dilenir.

HIDIRELLEZDE GÜL AĞACINA NASIL DİLEK BAĞLANIR, NASIL DİLEK TUTULUR?

  • Gül ağacı altına dilek dilemektir en yayın hıdırelllez geleneklerinden biridir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir.
  • Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Niyetler edilir, dualar edilir ve dilekler gün kavuşmadan gül ağacının altına bırakılır.
  • Ertesi sabah olduğu yerden toplayıp akan suya atılır.

KURAN'DA 'HIZIR' GEÇİYOR MU?

Kur'an'da Kehf Suresi'nde (60-82) Musa ve bir gencin kıssası anlatılmaktadır. Kehf Suresi'de dahil olmak üzere hiçbir yerde Hızır ismi geçmemektedir ancak çeşitli hadislerde bu şekilde anılmaktadır.

Olayın yaşandığı yer için "iki denizin birleştiği yer" denilmektedir. Uzun bir yolculuk yapan Musa ile yanındaki gencin beraberlerinde, yemek için getirdikleri balığın kaçması ile başlayan olay sonrasında, 65. ayette "Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik." denilerek gönderme yapılan Hızır'dan söz edilir.

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