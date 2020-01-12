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12 Ocak 2020, Pazar
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’a evinde şok

Beşiktaş’a evinde şok

Takımı, sahasında 'ne mağlup oldu. Uzatmaya giden maçtan konuk takım galip ayrıldı.

Takımı, sahasında 'ne mağlup oldu. Uzatmaya giden maçtan konuk takım galip ayrıldı.
  1. 12.1.2020
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