Galatasaray Doğa Sigorta Türk Telekom maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ING Basketbol Süper Ligi 16. hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta evinde Türk Telekom'u konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekip, 11 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 5. sırada yer alıyor. Türk Telekom ise aldığı 7 galibiyet ve 8 yenilgiyle ligde 8. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
ING Basketbol Süper Ligi 16. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Türk Telekom'la karşılaşacak.
GALATASARAY DOĞA SİGORTA-TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
11 Ocak 2020 Cumartesi günü, saat 15:15'te başlayacak olan Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Mehmet Keseratar, Ahmet Tatlıcı ve Polat Parlak'tan oluşan hakem üçlüsü yönetecek.
POYTHRESS VE WILTJER ÖNE ÇIKAN İSİMLER
Ligde çıktığı 15 karşılaşmada 82,07 sayı ortalaması tutturan Galatasaray'da 15,8 sayı ortalamasıyla oynayan Alex Poythress, takımın sayı ortalaması en yüksek ismi olarak dikkat çekiyor. Son 5 maçında 4 galibiyet alan Türk Telekom ise son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 87-72 yendi. Rakibimizde yüzde 12,8 sayı ortalamasına sahip olan Kyle Gregory Wiltjer, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:
ING BASKETBOL SÜPER LİGİ HAFTANIN PROGRAMI
Bugün:
13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Bahçeşehir Koleji (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom (Sinan Erdem)
17.30 Pınar Karşıyaka-Teksüt Bandırma (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.00 Fenerbahçe Beko-Sigortam.net İTÜ Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
12 Ocak Pazar:
13.00 Darüşşafaka Tekfen-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.15 OGM Ormanspor-Anadolu Efes (Ankara)
17.30 TOFAŞ-Frutti Ekstra Bursaspor (TOFAŞ)
20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
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Yorum
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