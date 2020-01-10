Barcelona 82 - 86 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague 18. haftanın en önemli maçı olarak gösterilen mücadelede lider Anadolu Efes, üçüncü sıradaki Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana'da oynanan ve özellikle son iki dakikası kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı temsilcimiz Anadolu Efes 86-82'lik skorla kazandı.



1. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 19 - 24 ANADOLU EFES

2. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 42 - 45 ANADOLU EFES

3. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 58 - 66 ANADOLU EFES

4. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 82 - 86 ANADOLU EFES

