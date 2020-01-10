Barcelona 82 - 86 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU
THY EuroLeague'de 18. haftanın en dikkat çekici maçı olarak gösterilen mücadelede lider Anadolu Efes, üçüncü sıradaki Barcelona'yı deplasmanda 82 - 86 mağlup etti.
THY EuroLeague 18. haftanın en önemli maçı olarak gösterilen mücadelede lider Anadolu Efes, üçüncü sıradaki Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Barselona kentindeki Palau Blaugrana'da oynanan ve özellikle son iki dakikası kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı temsilcimiz Anadolu Efes 86-82'lik skorla kazandı.
1. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 19 - 24 ANADOLU EFES
2. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 42 - 45 ANADOLU EFES
3. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 58 - 66 ANADOLU EFES
4. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 82 - 86 ANADOLU EFES
- 10.01.2020
- Güncelleme: 11.01.2020 01:18
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
-
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Barcelona 82 - 86 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.