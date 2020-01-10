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10 Ocak 2020, Cuma
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82 - 86 | MAÇ SONUCU

Barcelona 82 - 86 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

EuroLeague'de 18. haftanın en dikkat çekici maçı olarak gösterilen mücadelede lider , üçüncü sıradaki 'yı deplasmanda 82 - 86 mağlup etti.

EuroLeague 18. haftanın en önemli maçı olarak gösterilen mücadelede lider , üçüncü sıradaki ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana'da oynanan ve özellikle son iki dakikası kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı temsilcimiz Anadolu Efes 86-82'lik skorla kazandı.

1. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 19 - 24 ANADOLU EFES
2. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 42 - 45 ANADOLU EFES
3. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 58 - 66 ANADOLU EFES
4. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 82 - 86 ANADOLU EFES

  1. 10.01.2020
  2. Güncelleme: 11.01.2020 01:18
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