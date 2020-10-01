Anadolu Efes 69-73 Zenit | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague 2020-2021 sezonu açılış maçında Anadolu Efes, evinde Rusya temsilcisi Zenit'i konuk etti.

Spor Sergi Sarayı'nda oynanan müsabaka Zenit'in 73-69'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

ANADOLU EFES 687. MAÇINA ÇIKTI

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 687. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 686 karşılaşmanın 388'ini kazandı, 298'inden ise mağlup ayrıldı.

Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 438 maçta ise 231 galibiyet, 207 mağlubiyet yaşadı.