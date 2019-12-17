Devlerin rakibi Pana
Avrupa Ligi'nde mücadele eden F.Bahçe Beko, bugün Yunanistan deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Panathiniakos'a konuk olacak. beIN Connect'ten yayınlanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Kanarya, 13 maçta 5 galibiyet alırken, Yunan ekibi 8 kez rakiplerine üstünlük sağladı.
Avrupa Ligi'nde mücadele eden F.Bahçe Beko, bugün Yunanistan deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Panathiniakos'a konuk olacak. beIN Connect'ten yayınlanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Kanarya, 13 maçta 5 galibiyet alırken, Yunan ekibi 8 kez rakiplerine üstünlük sağladı.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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