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17 Aralık 2019, Salı
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Devlerin rakibi Pana

Devlerin rakibi Pana

Ligi'nde mücadele eden F.Bahçe , bugün deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 'a konuk olacak. beIN 'ten yayınlanacak maç saat 22.00'de başlayacak. , 13 maçta 5 galibiyet alırken, Yunan ekibi 8 kez rakiplerine üstünlük sağladı.

Ligi'nde mücadele eden F.Bahçe , bugün deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 'a konuk olacak. beIN 'ten yayınlanacak maç saat 22.00'de başlayacak. , 13 maçta 5 galibiyet alırken, Yunan ekibi 8 kez rakiplerine üstünlük sağladı.

  1. 17.12.2019
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