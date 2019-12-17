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17 Aralık 2019, Salı
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Lider Efes ’da

Lider Efes Litvanya’da

THY Avrupa Ligi lideri A.Efes, 14. hafta maçında bugün deplasmanında Zalgiris'le karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HABER'den yayınlanacak. , 11 galibiyet, 2 mağlubiyetle zirvede yer alıyor.

THY Avrupa Ligi lideri A.Efes, 14. hafta maçında bugün deplasmanında Zalgiris'le karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HABER'den yayınlanacak. , 11 galibiyet, 2 mağlubiyetle zirvede yer alıyor.

  1. 17.12.2019
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