Lider Efes Litvanya’da
THY Avrupa Ligi lideri A.Efes, 14. hafta maçında bugün Litvanya deplasmanında Zalgiris'le karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HABER'den yayınlanacak. Temsilcimiz, 11 galibiyet, 2 mağlubiyetle zirvede yer alıyor.
THY Avrupa Ligi lideri A.Efes, 14. hafta maçında bugün Litvanya deplasmanında Zalgiris'le karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HABER'den yayınlanacak. Temsilcimiz, 11 galibiyet, 2 mağlubiyetle zirvede yer alıyor.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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