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12 Ocak 2020, Pazar
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A ’da tarihi buluşma

A Spor’da tarihi buluşma

Geri sayımın başladığı All-Star 2020 öncesi takımlar bugün belirlenecek. 'nun yıldızı Nando De Colo ile 'in vazgeçilmez ismi , A ekranlarında takımlarını seçecek.

Geri sayımın başladığı All-Star 2020 öncesi takımlar bugün belirlenecek. 'nun yıldızı Nando De Colo ile 'in vazgeçilmez ismi , A ekranlarında takımlarını seçecek. All-Star kadrolarının belirleneceği bu tarihi buluşma saat 20.00'de başlayacak.
  1. 12.1.2020
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