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12 Ocak 2020, Pazar
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‘Sorunlara çözüm arayacağız’

‘Sorunlara çözüm arayacağız’

, yarın başlayacak ve öncesi önemli mesajlar verdi.

, yarın başlayacak ve öncesi önemli mesajlar verdi. Türk sporunun mevcut sorunlarının ele alınacağını belirten Kasapoğlu, "İlk iki gün Türk futboluna dair sunumlar yapılacak. Futbolun sorunları ve çözüm önerileri konuşulacak. Kulüpler ile yapacağımız çalıştayda, bu sorunlara çözüm yolları arayacağız" diye konuştu.
  1. 12.1.2020
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