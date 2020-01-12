Kaptanlar seçimini yaptı! İşte All-Star kadroları
ING All-Star 2020 takımları belli oldu. Takımları belirleyecek olan oyuncular, Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo olarak belirlenmişti. 2 kaptan kadro seçimlerini yaptı ve All-Star'da mücadele edecek olan iki takımın kadrosu son halini aldı. İşte 2020 All-Star kadroları...
ING All-Star 2020'de mücadele edicek 2 takımın kadrosunu Shane Larkin ve Nando de Colo belirledi. Kırmızı takımın kadro tercihini Anadolu Efes'ten Shane Larkin yaparken, Beyaz takımı Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo seçti. İşte ING All-Star 2020 kadroları...
KIRMIZI TAKIM (SHANE LARKIN)
VASILIJE MICIC
SERTAÇ ŞANLI
SHAQUIELLE MCKISSIC
ZACHARY AUGUSTE
ARCHIE GOODWIN
EMANUEL TERRY
YİĞİT ARSLAN
METECAN BİRSEN
JAMES JONES JR.
ANDREW ANDREWS
BERK UĞURLU
BEYAZ TAKIM (NANDO DE COLO)
DERRICK WILLIAMS
MELİH MAHMUTOĞLU
AMATH M'BAYE
MOUSTAPHA FALL
JORDAN CRAWFORD
ŞEHMUS HAZER
DEVIN WILLIAMS
KIKANOVIC
CRANFORD
DOĞUŞ ÖZDEMİROĞLU
- 12.01.2020
- Güncelleme: 12.01.2020 20:05
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Kaptanlar seçimini yaptı! İşte All-Star kadroları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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