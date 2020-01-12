MAÇ SONUCU Beşiktaş TRC İnşaat 58-75 Fenerbahçe Öznur Kablo - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
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MAÇ SONUCU İnşaat 58-75

MAÇ SONUCU Beşiktaş TRC İnşaat 58-75 Fenerbahçe Öznur Kablo

Herbalife Nutrition 'nin 14. haftasında , İnşaat'ı deplasmanda 75-58 mağlup etti.

'nin 14. haftasında , İnşaat'ı deplasmanda 75-58 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin basketiyle başlayan mücadelenin ilk periyodunda 7-0'lık bir seri yakalayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 5. dakikada 15-10 öne geçti. Molanın ardından 6-0'lık bir seri daha yapan sarı-lacivertliler farkı açtı ve ilk çeyreği 28-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda Zandalasini'nin turnikesiyle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında Anderson ile farkı azaltmaya çalışan Beşiktaş TRC İnşaat, rakibinin dirençli savunmasını aşmakta güçlük çekti. Mola dönüşü 7-0'lık bir seri daha yapan Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına 43-27 üstünlükle gitti.

Derbinin üçüncü bölümününe peş peşe basketlerle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, savunmadaki etkili oyununu sürdürdü ve siyah-beyazlıların yaklaşık 5 dakika sayı bulmasına izin vermedi. Sarı-lacivertliler 26. dakikada farkı 30 sayıya yükseltti (61-31). Siyah-beyazlılar periyodun son bölümünde etkili olsa da sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreği 66-44 önde bitirdi.

Son çeyrekte oyunun kontrolünü kaybetmeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, siyah-beyazlıların sayılarına karşılık vererek skor üstünlüğünü korudu. Hızlı hücumlarla etkili olan sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı 75-58 kazandı.

  1. 12.01.2020
  2. Güncelleme: 12.01.2020 20:07
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