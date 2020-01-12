Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Hiç kimse gitmesin
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde gönderilecek isimler belli olsa da, Abdullah Avcı temkinli davranıyor. Siyah- beyazlılarda Roco, Oğuzhan, Boyd ve Lens'in devre arasında ayrılacakları yüksek sesle konuşulurken; tecrübeli çalıştırıcının yönetime, "Devre arasında istediğimiz transferleri yapamama durumumuz var. Elimdeki kadrodan kimsenin ayrılmasını istemiyorum" dediği öğrenildi.
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde gönderilecek isimler belli olsa da, Abdullah Avcı temkinli davranıyor. Siyah- beyazlılarda Roco, Oğuzhan, Boyd ve Lens'in devre arasında ayrılacakları yüksek sesle konuşulurken; tecrübeli çalıştırıcının yönetime, "Devre arasında istediğimiz transferleri yapamama durumumuz var. Elimdeki kadrodan kimsenin ayrılmasını istemiyorum" dediği öğrenildi.
- 12.1.2020
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
-
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Hiç kimse gitmesin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.