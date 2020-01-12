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12 Ocak 2020, Pazar
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ve 'a Tahkim'den kötü haber!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Tahkim'den kötü haber!

Futbol Federasyonu , 'nin "takım harcama limiti" ve 'ın "takım harcama limitine uygulanan faiz oranı" kararına ilişkin yaptıkları itirazları reddetti.

'den yapılan açıklamada, yapılan müzakere neticesinde; iki itirazın da reddine, oy birliği ile karar verildiği bildirildi. Karar, çalışmalarını etkileyecek.

AÇIĞI KAPATMADAN YENİ TRANSFER YAPAMAZLAR
TFF 'nun kararının ardından gözler yönetimine çevrildi. Sarı-lacivertli kulübün, 'nun 2019 tarihinde açıkladığı takım harcama limitlerine göre 2019-20 sezonu için 224.731.066 TL harcama limiti bulunuyor. Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana futbol takımı için harcadığı para ile bu rakamı 85 milyon TL aştığı söyleniyor.

Bu şu demek: Fenerbahçe bu açığı kapatmadan yeni transfer yapamaz. Açığı kapatmak için ise üç yol olduğu dile getiriliyor. Birincisi; oyuncu satışı. İkinci seçenek; yeni sponsor bulmak. Ancak yeni sponsordan gelecek gelirin sadece yüzde 30'u TFF tarafından kabul ediliyor. Üçüncü şıkta ise diğer kulüpler gibi Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşması yapmak var. Fenerbahçe istediği şartları kapsamadığı için şimdiye kadar bu adımı atmadı. Ancak yönetim, özel bankalar ile görüşmeleri sürdürüyor. İki ile anlaşma aşamasına gelindiği ve yakında bu yönde bir açıklama gelebileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak takım harcama limitlerinin açıklandığı 20 Aralık 2019 tarihinden bugüne kadar TFF ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Bununla birlikte kulübümüz Bankalar Birligi anlaşması dışında finans kuruluşları ile yeni anlaşmalar için bireysel olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında da diğer kulüplerin de yaptığı gibi attığımız tüm finansal adımları, takım harcama limitlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla TFF ve ilgili kurumları ile paylaşmakta ve görüşmelerimizi devam ettirmekteyiz."

  1. 12.1.2020
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