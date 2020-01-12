Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette tescil edilmeyebilir!

Puan silme ve transfer yasağı gibi cezalar için ise farklı görüşler var. TFF'nin yaptırımları Lisans Yenileme Dönemi'nde yaptığı, bu nedenle şimdi ceza verilmeyeceği iddia edildi. Son sözün Lisans Kurulu'nda olduğu, F.Bahçe'nin kurulla görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi.