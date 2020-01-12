Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette tescil edilmeyebilir!
Tahkim'in kararı sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette'nin durumunun ne olacağı merak konusu oldu. Kanarya'nın limit aşımını ortadan kaldırmazsa TFF'nin bu transferi tescil etmeyeceği belirtildi.
Puan silme ve transfer yasağı gibi cezalar için ise farklı görüşler var. TFF'nin yaptırımları Lisans Yenileme Dönemi'nde yaptığı, bu nedenle şimdi ceza verilmeyeceği iddia edildi. Son sözün Lisans Kurulu'nda olduğu, F.Bahçe'nin kurulla görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette tescil edilmeyebilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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