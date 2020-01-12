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12 Ocak 2020, Pazar
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'nin yeni transferi Falette tescil edilmeyebilir!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette tescil edilmeyebilir!

Tahkim'in kararı sonrası 'nin yeni transferi Simon Falette'nin durumunun ne olacağı merak konusu oldu. Kanarya'nın limit aşımını ortadan kaldırmazsa 'nin bu transferi tescil etmeyeceği belirtildi.

Puan silme ve yasağı gibi cezalar için ise farklı görüşler var. 'nin yaptırımları Lisans Yenileme Dönemi'nde yaptığı, bu nedenle şimdi ceza verilmeyeceği iddia edildi. Son sözün Lisans Kurulu'nda olduğu, F.Bahçe'nin kurulla görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi.

  1. 12.1.2020
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