Vedat Muriç'e 2 dev talip! İşte Fenerbahçe'nin kararı...
Fenerbahçe'de, gösterdiği performansla ilk yarıya damga vuran Vedat Muriqi için Avrupa'dan teklifler geliyor. Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırmak için ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı lacivertliler, Kosovalı yıldız için gelen tekliflerle ilgili kararını verdi.
- 11.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Vedat Muriç'e 2 dev talip! İşte Fenerbahçe'nin kararı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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