Vedat Muriç'e 2 dev talip! İşte Fenerbahçe'nin kararı...

Fenerbahçe'de, gösterdiği performansla ilk yarıya damga vuran Vedat Muriqi için Avrupa'dan teklifler geliyor. Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırmak için ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı lacivertliler, Kosovalı yıldız için gelen tekliflerle ilgili kararını verdi.