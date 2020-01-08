HaberlerGaleriManchester United çıkışlı yıldız Fenerbahçe'ye transfer oluyor!
Manchester United çıkışlı yıldız Fenerbahçe'ye transfer oluyor!
Fenerbahçe, ara transfer çalışmalarına hız veriyor. Sarı lacivertli yetkililer, eksik buldukları bölgeler için transfer listesini hazırladı... Özellikle sol bek pozisyonuna yoğunlaşan Fenerbahçe teknik heyeti, bu bağlamda bir çok isim için girişimlerde bulunuyor... Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süren sakatlığı ve Nabil Dirar'ın istenilen performansı gösterememesi, bu bölgede arayışlar için girilmesine sebep olmuştu... Bir çok ismin adı geçtiği bu operasyonun son halkası İngiltere'den geldi.. İşte Ada'da Fenerbahçe için adı geçen Manchester United'ın eski yıldızı ve yaşanan son gelişmeler! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
8 Ocak 2020 Çarşamba 10:28
Güncelleme: 08.01.2020 10:36
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de ara transfer sezonu için çalışmalar son sürat devam ediyor... Sarı lacivertliler, 17 haftalık periyodu maç maç analiz etti ve eksik olan bölgeleri belirledi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hasan Ali Kaldırım'ın Bayern Münih maçında yaşadığı ağır sakatlığın ardından uzun süre sahalara dönemeyişi, mevcut bölgede bir çok ismin değerlendirilmesine sebep olmuştu.
Yanal, öncelikle bu bölge için Nabil Dirar'ı tercih etmişti. Dirar, sol bek pozisyonunda asist ve gollerle buluşsa da, ters kanatta olmasından dolayı defansif zaafları takımına zaman zaman pahalıya mal olmuştu.
Aynı bölgede Isla'yı da değerlendiren tecrübeli teknik direktör, Dirar'da yaşadığı sorununun benzerine şahit oldu ve Şilili oyuncunun bu bölge için uygun olmayacağını düşündü.
Ara transfer sezonu öncesinde yönetime bu bölge için "Mutalak takviya yapılması gerekiyor" mesajı veren Ersun Yanal, geniş listesini de iletti...