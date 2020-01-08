Manchester United çıkışlı yıldız Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Fenerbahçe, ara transfer çalışmalarına hız veriyor. Sarı lacivertli yetkililer, eksik buldukları bölgeler için transfer listesini hazırladı... Özellikle sol bek pozisyonuna yoğunlaşan Fenerbahçe teknik heyeti, bu bağlamda bir çok isim için girişimlerde bulunuyor... Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süren sakatlığı ve Nabil Dirar'ın istenilen performansı gösterememesi, bu bölgede arayışlar için girilmesine sebep olmuştu... Bir çok ismin adı geçtiği bu operasyonun son halkası İngiltere'den geldi.. İşte Ada'da Fenerbahçe için adı geçen Manchester United'ın eski yıldızı ve yaşanan son gelişmeler! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

8 Ocak 2020 Çarşamba 10:28 Güncelleme: 08.01.2020 10:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





