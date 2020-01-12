Fenerbahçe şut çalıştı
Sarı-lacivertliler, Belek'te hazırlıklarını sürdürüyor. Dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda hareketli ve duran toplarla şut çalışması yapıldı. Ozan Tufan, Serdar Aziz ve Luiz Gustavo'nun çektiği şutların çoğu golle sonuçlandı. Oyuncuların neşesi ve hırsı dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler, Belek'te hazırlıklarını sürdürüyor. Dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda hareketli ve duran toplarla şut çalışması yapıldı. Ozan Tufan, Serdar Aziz ve Luiz Gustavo'nun çektiği şutların çoğu golle sonuçlandı. Oyuncuların neşesi ve hırsı dikkat çekti.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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