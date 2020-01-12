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12 Ocak 2020, Pazar
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Fenerbahçe şut çalıştı

Fenerbahçe şut çalıştı

Sarı-lacivertliler, Belek'te hazırlıklarını sürdürüyor. Dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda hareketli ve duran toplarla şut çalışması yapıldı. , ve Luiz Gustavo'nun çektiği şutların çoğu golle sonuçlandı. Oyuncuların neşesi ve hırsı dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, Belek'te hazırlıklarını sürdürüyor. Dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda hareketli ve duran toplarla şut çalışması yapıldı. , ve Luiz Gustavo'nun çektiği şutların çoğu golle sonuçlandı. Oyuncuların neşesi ve hırsı dikkat çekti.

  1. 12.1.2020
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