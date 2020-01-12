Fenerbahçe şut çalıştı

Sarı-lacivertliler, Belek'te hazırlıklarını sürdürüyor. Dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda hareketli ve duran toplarla şut çalışması yapıldı. Ozan Tufan, Serdar Aziz ve Luiz Gustavo'nun çektiği şutların çoğu golle sonuçlandı. Oyuncuların neşesi ve hırsı dikkat çekti.