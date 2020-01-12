İlk 6 haftada 14 puan hesabı
Başkan Ali Koç, ikinci yarının ilk 6 haftasını maksimum puan ile kapatmaları halinde şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söylemişti. Sarı-lacivertliler bu periyotta; Gaziantep FK, Trabzon ve Ankaragücü deplasmanlarına gidecek.
Başkan Ali Koç, ikinci yarının ilk 6 haftasını maksimum puan ile kapatmaları halinde şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söylemişti. Sarı-lacivertliler bu periyotta; Gaziantep FK, Trabzon ve Ankaragücü deplasmanlarına gidecek. Kadıköy'de ise Başakşehir, Alanya ve Galatasaray'ı ağırlayacak. Hedef bu seriden en az 12-14 puan toplamak. İlk yarıda 11 puan alınmıştı.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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