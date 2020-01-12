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12 Ocak 2020, Pazar
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İlk 6 haftada 14 puan hesabı

İlk 6 haftada 14 puan hesabı

Başkan , ikinci yarının ilk 6 haftasını maksimum puan ile kapatmaları halinde şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söylemişti. Sarı-lacivertliler bu periyotta; FK, ve Ankaragücü deplasmanlarına gidecek.

Başkan , ikinci yarının ilk 6 haftasını maksimum puan ile kapatmaları halinde şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söylemişti. Sarı-lacivertliler bu periyotta; FK, ve Ankaragücü deplasmanlarına gidecek. 'de ise , Alanya ve 'ı ağırlayacak. Hedef bu seriden en az 12-14 puan toplamak. İlk yarıda 11 puan alınmıştı.

  1. 12.1.2020
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