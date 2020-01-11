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Comolli krizinde şok ayrıntı! 15 milyon Euro'yu reddetmiş
Fenerbahçe'de yaşanan, sportif direktör Damien Comolli krizinde yeni detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde asistanı görevden alınan Comolli'nin, başkan Ali Koç'la arasının bozulmasına neden olan olayın takımın yıldız ismine gelen teklifi başkandan habersiz geri çevirmesi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
11 Ocak 2020 Cumartesi 08:42
Güncelleme: 11.01.2020 08:42
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Birkaç gün önce Twitter hesabı açarak Simon Falette transferi ve Rogon Menajerlik Şirketi iddialarına açıklık getiren Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin özellikle Falette'le ilgili sözleri, başkan Ali Koç'la aralarında sorun yaşandığı iddialarını güçlendirmişti.
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Comolli'nin "Falette'yi ben değil, başkan aldı" şeklindeki açıklamasının bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi. Başkan Koç önceki gece Comolli'yi, Antalya'dan İstanbul'a çağırdı. Dün de Fransız sportif direktörü uyardı. Ancak son yaşananlar iki aydır kulüpte bir kriz yaşandığını ortaya çıkardı.
Takvim'de yer alan habere göre aralık ayı başında Başkan Koç, Comolli ve Yanal'ın transfer zirvesi yaptığı ve toplantıda bazı kararlar aldığı ortaya çıktı.
COMOLLI'YE RAĞMEN FALETTE!
Bu kararlar sonrası Comolli'nin birisi Süper Lig'den olmak üzere 2 stoper ile anlaşmaya vardığı belirlendi. Ancak Başkan Koç'un bu gelişmelerin aksine bir anda Falette transferini istediği belirlendi.
Gustavo'nun transferi sırasında Rogon menajerlik şirketinden çok memnun kalan Koç'un Rogon'un önerdiği Falette'ye onay vermesi Comolli ile Koç arasındaki dostluğu zedeledi.