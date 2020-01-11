Comolli krizinde şok ayrıntı! 15 milyon Euro'yu reddetmiş

Comolli'nin "Falette'yi ben değil, başkan aldı" şeklindeki açıklamasının bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi. Başkan Koç önceki gece Comolli'yi, Antalya'dan İstanbul'a çağırdı. Dün de Fransız sportif direktörü uyardı. Ancak son yaşananlar iki aydır kulüpte bir kriz yaşandığını ortaya çıkardı.