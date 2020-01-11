Fenerbahçe Beko İtü Basket maçı ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda?
Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta karşılaşmaları oynanıyor... Bu bağlamda Fenerbahçe Beko, evinde İtü Basket'i konuk ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Beko'nun İtü ile oynayacağı bu önemli mücadelenin saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor... Peki, Fenerbahçe İtü maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Fenerbahçeli taraftarların bu zorlu karşılaşmaya dair bilmesi gerek her şey...
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında, Ataşehir'de İtü Basket'i konuk ediyor. Sarı lacivertliler, bu sezonki inişli çıkışlı performansının ardından yeniden yükselmek için yoğun çaba sarf ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko İtü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Bu soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...
FENERBAHÇE İTÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - İTÜ, Basketbol Süper Ligi maçı 11 01 2020 günü TRT Spor HD, Tivibu Spor 2, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:00.
BASKETBOLDA HAFTANIN PROGRAMI
ING Basketbol Süper Ligi
Pazar:
13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Bahçeşehir Koleji (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom (Sinan Erdem)
17.30 Pınar Karşıyaka-Teksüt Bandırma (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.00 Fenerbahçe Beko-Sigortam.net İTÜ Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
12 Ocak Pazar:
13.00 Darüşşafaka Tekfen-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.15 OGM Ormanspor-Anadolu Efes (Ankara)
17.30 TOFAŞ-Frutti Ekstra Bursaspor (TOFAŞ)
20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Pazar:
13.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray (Ankara)
14.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)
16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor (Atatürk)
12 Ocak Pazar:
15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Fenerbahçe Öznur Kablo (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Antakya)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Cumartesi:
18.00 Bornova Belediyespor-Final Gençlik (Altındağ Atatürk)
19.00 Merkezefendi Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)
Pazar:
16.00 Mamak Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)
17.00 1881 Düzce Belediyespor-Samsunspor (Kalıcı Konutlar Merkez)
17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Petkimspor (Gemlik)
17.00 Akhisar Belediyespor-Anadolu Basket (Akhisar Belediye)
17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Fethiye Beşkaza)
12 Ocak Pazar:
14.00 Bandırma Kırmızı-Konyaspor (Teksüt Kara Ali Acar)
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Cumartesi:
14.00 Antalya 07 Basketbol-Fenerbahçe Gelişim (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
18.00 Urla Belediyespor-Nesibe Aydın (12 Eylül)
18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bayraklı Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)
Pazar:
15.00 Yalova VIP-Emlak Konut (90. Yıl)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ Gelişim (Yıldırım Şahin Başol)
12 Ocak Pazar:
14.00 Mersin Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor (Mersin Üniversitesi)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Ahmet Cömert)
17.00 Bosna 34-Mardin Büyükşehir Başak (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)
- 11.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Fenerbahçe Beko İtü Basket maçı ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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