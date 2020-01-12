Orkan Çınar’a Denizli talip
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı isimlerden Orkan Çınar'a, Yukatel Denizlispor'un talip olduğu belirtildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in 23 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yeşil-siyahlı yönetimin Orkan'ın 6 aylığına kiralanması konusunda teklif götürdüğü ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı isimlerden Orkan Çınar'a, Yukatel Denizlispor'un talip olduğu belirtildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in 23 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yeşil-siyahlı yönetimin Orkan'ın 6 aylığına kiralanması konusunda teklif götürdüğü ortaya çıktı. Orkan bu sezon toplam 196 dakika sahada kaldı.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Orkan Çınar’a Denizli talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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