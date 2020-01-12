Orkan Çınar’a Denizli talip - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Orkan Çınar’a Denizli talip

’a Denizli talip

Orkan Çınar’a Denizli talip

'ın gözden çıkardığı isimlerden 'a, 'un talip olduğu belirtildi. 'in 23 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yeşil-siyahlı yönetimin Orkan'ın 6 aylığına kiralanması konusunda teklif götürdüğü ortaya çıktı.

'ın gözden çıkardığı isimlerden 'a, 'un talip olduğu belirtildi. 'in 23 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yeşil-siyahlı yönetimin Orkan'ın 6 aylığına kiralanması konusunda teklif götürdüğü ortaya çıktı. Orkan bu sezon toplam 196 dakika sahada kaldı.

  1. 12.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Orkan Çınar’a Denizli talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN