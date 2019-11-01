İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (18. hafta)

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Yeni Malatya karşısında 4-1'lik skorla kazandı. Günün son mücadelesinde ise Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...