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18 Ocak 2020, Cumartesi
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (18. hafta)

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Yeni Malatya karşısında 4-1'lik skorla kazandı. Günün son mücadelesinde ise Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

1 Kasım 2019 Cuma 22:31 Güncelleme: 18.01.2020 22:08
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (18. hafta)

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (18. hafta)

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 4-1 yendi.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (18. hafta)

Günün kapanış karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (18. hafta)

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (18. hafta)

1- Sivasspor 37 PUAN

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